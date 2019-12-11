Киев, , 11:00 — REGNUM Глава фракции «Слуга народа» В Верховной раде Давид Арахамия и его заместитель Александр Корниенко зарегистрировали в парламенте изменения в закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который еще называют законом об особом статусе Донбасса, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 11 декабря.

«А может, ну его? Есть унитарная страна, закон один для всех граждан и регионов — зачем нам эти игры в особый статус? России нужно — пусть у себя такие регионы делает. Я не вижу, зачем это нам… А Арахамия и Корниенко должны определиться, на чьей стороне они вообще играют», — заявил, комментируя инициативу президентской фракции, политолог Кирилл Сазонов.

ИА REGNUM напоминает, что согласно тексту документа, подписанного на саммите в Париже, президент Владимир Зеленский согласился со временем утвердитьособый статус Донбассана постоянной основе. Первым шагом с этом направлении должно стать продление действия нынешнего закона, который является действительным только до конца нынешнего года.

Такое же мнение в Париже выразил и президент России Владимир Путин:

«Необходимо, конечно, продлить срок действия договора об особом статусе отдельных регионов Донбасса и в конечном итоге придать этой норме постоянный характер, как это и предусмотрено в минских соглашениях»