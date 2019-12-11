Куала-Лумпур, , 10:57 — REGNUM Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад пообещал передать власть своему преемнику Анвару Ибрагиму, которому предъявлены обвинения в сексуальных домогательствах, сообщает Sindonews.

Махатир Мохамад ранее заявил, что не откажется от власти до саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

«Я обещаю отказаться от власти, и я сделаю это. Что касается меня, я уйду в отставку и передам власть Анвар Ибрагиму», — заявил премьер-министр Малайзии.

На прошлой неделе Анвар Ибрагим отверг обвинения в домогательствах, назвав обвинение «грязной политикой».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Малайзии заявил, что сохранит свой пост, чтобы увидеть саммит АТЭС, прежде чем передать правительство коллегам по коалиции.

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