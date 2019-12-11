Вашингтон, , 10:50 — REGNUM Глава министерства юстиции США и генеральный прокурор страны Уильям Барр выступил с критикой обоснованности слежки представителей Федерального бюро расследований (ФБР) за избирательным штабом республиканца Дональда Трампа в 2016 году, оспорив этим итоги разбирательства генерального инспектора минюста Майкла Хоровитца. Он заявил об этом 11 декабря в интервью телеканалу NBC.

«Я считаю, что были допущены грубые нарушения закона о наблюдении за иностранной разведкой, и усматриваю примеры непонятных действий, недопустимых в ФБР», — заявил Барр.

Также он добавил, что считает, что народ США этим расследованием три года ставили с ног на голову тем, что оно основывалось на полной фальшивке, которую раскручивали безответственные СМИ.

Кроме этого, глава минюста США уточнил, что видит тут злой умысел со стороны ФБР, которое основывало продолжение слежки за штабом Трампа так называемым досье бывшего агента британских спецслужб Кристофера Стила, в котором содержались непроверенные компрометирующие сведения.

«Они (ФБР — ред.) не просто утаивали от суда, что опираются на совершенный вздор, но и начали подбрасывать (улики) для придания веса докладу Стила», — сказал Уильям Барр.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря юридический комитет палаты представителей американского Конгресса опубликовал проект обвинительного заключения в адрес президента США Дональда Трампа, в отношении которого демократами инициирована процедура импичмента.