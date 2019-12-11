Цхинвал, , 11:16 — REGNUM Депутаты Государственной думы России прибудут в Цхинвал 15 декабря для создания с южноосетинскими коллегами совместной комиссии по изучению архивных данных. Данный вопрос 10 декабря обсудили на заседании Комитета парламента Республики Южная Осетия (РЮО) по национальной политике, культуре, религии и СМИ, сообщает парламентская пресс-служба Южной Осетии.

«В парламент РЮО поступило письмо с просьбой дать поручение подготовить и предоставить материалы о геноциде народа Южной Осетии в 1920 году и направить их в Государственную думу и Совет Федерации ФС РФ», — сказал глава комитета Амиран Дьяконов.

Сообщается также, что председатель парламента Южной Осетии Алан Тадтаев рассказал на собрании, что в Госдуме РФ создана рабочая группа для изучения обращения южноосетинских парламентариев о признании событий 1920 года геноцидом.

По итогам обсуждения было решено предоставить запрашиваемые данные в Государственную думу РФ.

Напомним, с 1918 по 1920 годы в Южной Осетии проходили восстания местного населения, которое требовало отделения от образовавшейся Грузинской Демократической Республики, заявившей о своих правах на южноосетинскую территорию, и присоединения к Советской России. Грузинская армия трижды подавляла восстания.

В этот период осетины трижды поднимали восстания. Конфликт 1920 года был наиболее кровавым. Он сопровождался репрессиями в отношении местного населения. Многие должны были покинуть свои дома и смогли вернуться в них спустя годы.

В Грузии эти события не признают геноцидом. Там жестокость действий грузинской армии объясняют тем, что восстания носили якобы сепаратистский характер, а восставших возглавляли большевики.