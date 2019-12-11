11 декабря 2019 | Время чтения 6 мин

И после таких призывов кто-то еще обижается на существующий в России Федеральный закон «Об иностранных агентах», получающих денежные средства и иное имущество от иностранных источников и участвующих в политической деятельности!

Анатолий Кошкин, , 10:37 — REGNUM Официально зарегистрированный как иностранный агент в России, а значит, содержащийся на денежные средства из-за рубежа «Московский центр Карнеги» разместил на своем ресурсе статью американского автора Джеймса Брауна, озаглавленную «Carnegie Moscow Center (Россия): милитаризм или нет. Как поправки в Конституцию Японии повлияют на регион и отношения с Россией».

Япония

В аннотации статьи сообщается: «Конституция Японии не устраивает японских политиков по целому ряду причин, главная из них — «пацифистская девятая статья». Она запрещает стране иметь собственные вооруженные силы и ставит ее в зависимость от США. Отмена этой статьи выгодна как самим японцам, так и их соседям, особенно России, отмечает автор.

Речь идет о провозглашенном нынешним премьер-министром Японии Абэ Синдзо в качестве одной из главных целей своего правления изменении Конституции Японии, выхолащивании ее пацифистского содержания. Напомним, что именно следование мирным положениям Основного закона страны позволило японскому народу быстро восстановить свое государство после разрушительной войны и обеспечить «экономический бум» 50—60-х годов прошлого столетия. Хотя считается, что эти отвергающие войну положения были «навязаны» американцами, опасавшимися возрождения японского милитаризма, политика «масло вместо пушек» позволила Японии выдвинуться в число экономических гигантов, создать в целом социально благополучную страну с преобладанием «среднего класса».

С уважением относились к японской конституции и соседние страны, которые, осуждая вовлечение Японии в военный блок с США и сохранение ее, по сути, на положении оккупированной американскими войсками страны, вместе с тем в меньшей степени, чем раньше, рассматривали своего соседа как военную угрозу. Высокую оценку в мире получила борьба японского народа за мир, ядерное разоружение, устранение конфликтов и противоречий с соседними государствами.

Видимо, сознавая это, автор статьи признает, что замыслы Абэ и его окружения покончить с пацифизмом, возродить Японию как военную державу встречают противодействие не только внутри страны, но и за рубежом. Он пишет:

«Можно представить, какой будет сила возмущения Южной Кореи и Китая, когда при изменении пацифистской девятой статьи японской Конституции в одной точке сойдутся милитаристская репутация Японии и негативный имидж Абэ».

Но тут же вдруг следует утверждение:

«Такая реакция вполне предсказуема, но ошибочна. На деле изменения в Конституции Японии выгодны ее соседям, в том числе и России».

Говоря о протестах соседей против возрождения Японии как военной державы, Браун признает:

«Исторические проблемы в отношениях Китая и Кореи с Японией до сих пор остаются одним из главных препятствий для развития сотрудничества в регионе. Пекин и Сеул регулярно критикуют Токио за то, что японские политики еще не принесли достаточных извинений за преступления, совершенные Японской империей во время Второй мировой войны.

По опросам, 75% китайцев считают, что даже сейчас Япония представляет военную угрозу для их страны. В Южной Корее такого мнения придерживаются 38%, хотя эта страна, как и Япония, состоит в тесном военном союзе с США. Для сравнения: только 16% китайцев и 7% южнокорейцев считают Россию военной угрозой.

Отношение к премьеру Абэ тоже очень негативное. По опросам этого года, к нему отрицательно относятся почти 80% жителей Южной Кореи. Его имидж в Китае и Корее особенно испортился после того, как в 2013 году он посетил храм Ясукуни, где похоронены (канонизированы — А.К.) погибшие во Второй мировой, в том числе (японские — А.К.) военные преступники. Тогда китайский МИД обвинил японского лидера в почитании «нацистов Азии».

Далее автор написанной, похоже, специально для «Московского центра Карнеги» и распространения в нашей стране статьи, для вразумления русских о «неопасных» для них потугах Абэ восстановить в своей стране «нормальную державу» с сильной армией излагает, надо понимать, личное видение причин изменения Конституции Японии. Читаем:

«Конституция не устраивает японских политиков, особенно правых, по трем основным причинам. Во-первых, некоторые считают, что это национальный позор, что Конституция была написана иностранцами.

Во-вторых, сторонникам традиционных взглядов не нравится, что в Конституции делается такой сильный акцент на индивидуальных правах человека. Они утверждают, что столь либеральный подход годится только западным странам, а Япония как азиатская культура должна иметь конституцию, которая отдает приоритет социальной гармонии и правам общества в целом.

Наконец, третья и главная причина — это желание удалить или, по крайней мере, изменить девятую статью, чтобы дать Японии право иметь собственные вооруженные силы».

И автор продолжает «успокоительные разъяснения», что-де Абэ обещает не менять существующие два абзаца 9-й статьи, объявляющие об отказе страны и народа от обладания вооруженными силами и права ведения войны, а «лишь хочет добавить новый параграф, где будет четко указано, что у Японии есть законное право иметь собственные силы самообороны. То есть даже после изменений в Японии сохранится конституционный запрет на использование военной силы во внешней политике».

Все это не что иное, как казуистика. Попытка представить узаконенные вооруженные силы Японии все лишь как некий атрибут или «украшение» державы не выдерживают критики. Уже сейчас, вопреки запретам, незаконные с точки зрения Конституции вооруженные силы Японии входят в десятку мощнейших армий мира и по протащенному правящей партией законопроекту получили право на ведение боевых действий за пределами Японии в ходе защиты «дружественных государств», то есть в первую очередь своего союзника и сюзерена — США. В стране действует закон о расширении полномочий национальных сил самообороны, в соответствии с которым с них были сняты основные ограничения, ранее запрещавшие японским военнослужащим вести военные действия, если Япония не подверглась нападению, принимать участие в операциях за рубежом, в том числе в рамках миссий ООН, а также использовать оружие. Как признавал премьер Абэ при принятии закона, речь идет об «усилении стратегического взаимодействия с США». Иными словами, закон открыл возможность для японских вооруженных сил действовать совместно с армией и флотом США в любой «горячей точке» планеты.

На этом фоне наивны и беспомощны попытки автора «Московского центра Карнеги» убедить российского читателя в том, что «изменение статуса Японии может быть позитивным и для России». Ибо якобы приведет к желанной для России самостоятельности Японии от США. При этом даются ссылки на президента РФ Владимира Путина:

«Многие годы российские лидеры критиковали зависимость Японии от США и призывали японское правительство стать более самостоятельным. Из недавних примеров можно вспомнить, как в октябре этого года Владимир Путин, рассуждая о возможном размещении американских ракет в Японии и Южной Корее, сожалел, что суверенитет американских союзников «в этой части… сильно ограничен, они просто не имеют собственного слова, собственного мнения по этому вопросу».

И делается безапелляционный вывод:

«Этот высокий уровень зависимости Японии от США не уменьшится до тех пор, пока девятая статья остается неизменной. Так что если Россия действительно хочет видеть более самостоятельную Японию, готовую в чем-то возражать США, то она должна не обращать внимания на необоснованные страхи возвращения японского милитаризма и поддерживать запоздалые попытки правительства Японии обновить Конституцию».

Вот так вот: «должна поддерживать»!

И после таких призывов кто-то еще обижается на существующий в России Федеральный закон «Об иностранных агентах», получающих денежные средства и иное имущество от иностранных источников и участвующих в политической деятельности. Ибо разве можно расценить публикацию «Московским центром Карнеги» статьи Брауна иначе как политическую пропаганду агентов влияния?