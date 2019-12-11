Манила, , 10:29 — REGNUM Власти Филиппин отменят военное положение в южном регионе Минданао в конце этого месяца, сообщает Sindonews.

Издание отмечает, что решение об отмене военного положения связано с улучшением безопасности в течение двух лет.

Военное положение было введено в мае 2017 года в ответ на внезапное нападение в городе Марави местных и иностранных боевиков.

Пресс-секретарь президента Филиппин Сальвадор Панело заявил, что президент Родриго Дутерте прислушался к совету видного военного чиновника, который выступил за отмену военного положения.

«Люди из Минданао полагают, что любая серьезная зарождающаяся угроза в этом регионе будет уничтожена с самого начала», — заявил Сальвадор Панело.

Ожидается, что этот шаг будет приветствоваться на всей территории Минданао, где проживает 22 млн человек, где есть районы, в которых преобладает мусульманское население.

Напомним, мусульманское меньшинство страны единогласно проголосовало в январе за создание на Филиппинах нового автономного региона под названием Бангсаморо, который изберет свой собственный законодательный орган и правительство и будет стремиться положить конец беспорядкам и несправедливости.