Москва, , 10:24 — REGNUM Семья и близкие скончавшегося 10 декабря бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова скорбят вместе с жителями столицы и России, со всеми теми, кто сегодня приносит цветы в здание, где в последние годы в Москве он работал.

Как сообщил ИА REGNUM бывший пресс-секретарь Юрия Лужкова Геннадий Теребков, у входа в мэрию Москвы (ул.Тверская, 13) со стороны Вознесенского переулка также организован временный мемориал, где можно отдать дань памяти человеку, руководившему российской столицей в 1992—2010 гг.