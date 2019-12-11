Москва, 11 декабря 2019, 10:16 — REGNUM Заседание Московской городской думы 11 декабря началось с минуты молчания. Депутаты почтили память бывшего мэра столицы Юрия Лужкова.
«Вчера не стало бывшего мэра Москвы Юрия Михайловича Лужкова. Предлагаю почтить его память минутой молчания», — обратился к коллегам председатель законодательного собрания столицы Алексей Шапошников.
Все депутаты, присутствующие на заседании, встали. Затем заседание Мосгордумы продолжилось.
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