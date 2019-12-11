Екатеринбург, , 10:15 — REGNUM Екатеринбургские депутаты планируют получить контроль над деньгами, выделяемыми на пиар представительного органа. Об этом сообщает «Ура.ру».

Ранее деньгами в этой сфере распоряжались лично спикер Игорь Володин и аппарат думы, сейчас же контроль планируют отдать комиссии по местному самоуправлению.

Изменения прописаны в поправках к проекту бюджету города на 2020 год. Расходы на медиасопровождение указаны в смете аппарата думы и составляют почти 12 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее между думой и мэрией было подписано «мировое соглашение» по бюджету на 2020 год. Чиновники обязались внести желаемые депутатами правки к главному финансовому документу.

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