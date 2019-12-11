Нуакшот, , 10:14 — REGNUM Евросоюз предоставил Мавритании 250 верблюдов в качестве части своих усилий по борьбе с джихадистской угрозой и отсутствием безопасности в странах Сахеля. Об этом передает информационное агентство Sahara Media.

По информации журналистов агентства, прибытие животных в город Ахемим в восточном регионе Мавритании, граничащем с Мали, было встречено местными жителями с большим любопытством. По словам журналистов, жители сообщили, что дар удивителен тем, что в их стране и так проживают огромные популяции верблюдов.

Как передают сотрудники СМИ, животные предназначены для использования в военных кавалерийских подразделениях Мавритании, чтобы помочь военным обследовать отдаленные пограничные районы, которые особенно уязвимы для атак джихадистов.

Главнокомандующий армии Мавритании, генерал-лейтенант Масгаро ульд Сиди сообщил, что новые верблюды «дадут положительный импульс подразделениям, которые играют важную роль в охране границ страны».

Пост в Facebook газеты Al-Akhbar о вручении верблюдов вызвал сотни комментариев и положительных откликов, отмечают репортеры.