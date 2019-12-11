Петропавловск-Камчатский, , 10:10 — REGNUM Суд Петропавловска-Камчатского обязал гордуму столицы региона лишить полномочий депутата-единоросса Василия Кнерика в связи с недостоверными данными в антикоррупционной декларации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Парламентарий не внёс в декларацию за 2018 год несколько банковских счетов, являлся во время исполнения полномочий руководителем коммерческой структуры, о чем тоже умолчал. В декларацию супруги депутата не внесены дорогостоящие объекты недвижимости и несколько автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, во время декларационной кампании на Камчатке в мае 2019 года выяснилось, что министр сельского хозяйства региона Александр Кучеренко владеет 118 млн кв. метров земли.