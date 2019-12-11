Пномпень, , 10:07 — REGNUM Западные страны усиливают давление на премьер-министра Камбоджи Хун Сена по поводу действий правительства в отношении оппозиции, сообщает Sindonews.

Издание отмечает, что Соединенные Штаты также сослались на озабоченность по поводу военных отношений Камбоджи с Китаем.

В казначействе США заявили, что вводят санкции в отношении бывшего главы Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Камбоджи Кун Кима за его роль в развитии недвижимости в провинции Кох Конг и его отношения с китайскими государственными учреждениями.

Известно, что три члена семьи Кун Кима и пять учреждений, принадлежащих отдельным лицам или контролируемых ими, также подвергались санкциям.

Как сообщало ИА REGNUM, суд над лидером оппозиции КамбоджиКем Сохойсостоится 15 января 2020 года.

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