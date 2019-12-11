Москва, , 10:07 — REGNUM Россия и Соединенные Штаты почти на протяжении почти шести месяцев не могут определить ни сроки, ни повестки возможного нового раунда переговоров по стратегической стабильности между двумя государствами. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, после того, как в июле в Женеве состоялись переговоры двух стран по стратегической стабильности больше никаких сдвигов не было. Вместе с тем Москва и Вашингтон говорят о своих озабоченностях, интересах и предпочтениях.

«Но дальше этого — в направлении определения дат, формата и повестки дня — ни один подобный разговор не идет», — цитирует Рябкова ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря в Госдепе прошли переговоры Лаврова с американским коллегой Майком Помпео. После этой встречи министр иностранных дел РФ провел переговоры в Белом доме с американским лидером Дональдом Трампом. Стороны обсудили вопросы контроля за вооружениями, национальную безопасность США и выборы.

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