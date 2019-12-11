Стокгольм, , 10:05 — REGNUM Шведская экоактивистка Грета Тунберг в очередной раз исправила свой аккаунт в Twitter, отреагировав на критику со стороны президента Бразилии Жаира Болсонару. Активистка назвалась в микроблоге «мелюзгой».

Ранее Тунберг прокомментировала в микроблоге убийство двух индейцев племени гуажажара в бразильском штате Мараньян. Она посетовала, что с коренными жителями расправляются потому, что они пытаются защитить леса от уничтожения.

Болсонару 10 декабря выступал перед журналистами и назвал Тунберг «мелюзгой» (pirralha), которой СМИ уделяют слишком много внимания. Это слово активистка разместила в Twitter в графе, где обычно автор кратко указывает свою профессию или тематику блога.

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