Вашингтон, , 09:59 — REGNUM ЕС и США придется в очередной раз урегулировать региональные проблемы, вызванные деятельностью Турции, заявил профессор Лехайского университета (Пенсильвания) Генри Барки в статье для издания Syndication Bureau.

«Односторонние действия Анкары дополнительно обостряют напряжённость в регионе. В результате всего этого Брюсселю и Вашингтону, как обычно, придется «расхлебывать кашу», которую заварила Турция», — говорится в статье.

Барки заявил, что готовность президента Турции Реджепа Эрдогана бросить вызов двум членам ЕС — Греции и Республике Кипр — на фоне уже прозвучавших угроз со стороны ЕС по поводу антитурецких санкций из-за решения Анкары провести разведку природных ресурсов в кипрских водах, вызывает недоумение.

Напомним, Турция и правительство национального согласия (GNA) — международно-признанное временное правительство Ливии — подписали 27 ноября 2019 года меморандум о взаимопонимании, разграничивающий их морские границы в Средиземном море.

Греция и Республика Кипр — члены ЕС, — а также Египет восприняли этот меморандум о взаимопонимании как шаг Турции по максимизации своего экономического и стратегического влияния в регионе за их счет. Греческое правительство немедленно предприняло ответные меры, изгнав из страны посла Ливии.

По мнению властей Греции и Кипра, данный меморандум о взаимопонимании может бросить вызов их исключительным экономическим зонам (ИЭЗ).

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