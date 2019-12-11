Пекин, , 10:00 — REGNUM Беда XXI века заключается в том, что самая могущественная мировая держава превратилась в разрушителя международной системы номер один, говорится в редакционной статье издания The Global Times.

«Из-за препятствий, чинимых Апелляционному органу Всемирной торговой организации (WTOAB) со стороны США, скорее всего, Апелляционный орган не сможет функционировать в среду, 11 декабря», — говорится в статье.

В издании подчеркнули, что международное сообщество не может повлиять на позицию США, добавив, что ради будущего глобализации потребуется усиление координации между странами и снижение влияния США.

«США — самая могущественная страна в мире, и все же она является разрушителем международного порядка номер один. В этом заключается беда XXI века», — говорится в статье.

Напомним, с января 2018 года в WTOAB, в состав которого обычно входят семь судей, работали трое судей — минимальное количество судей, позволяющее функционировать Апелляционному органу, — однако во вторник, 10 декабря, двое судей ушли в отставку. США заблокировали назначение новых судей.

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