Пекин, 11 декабря 2019, 10:00 — REGNUM Беда XXI века заключается в том, что самая могущественная мировая держава превратилась в разрушителя международной системы номер один, говорится в редакционной статье издания The Global Times.
В издании подчеркнули, что международное сообщество не может повлиять на позицию США, добавив, что ради будущего глобализации потребуется усиление координации между странами и снижение влияния США.
Напомним, с января 2018 года в WTOAB, в состав которого обычно входят семь судей, работали трое судей — минимальное количество судей, позволяющее функционировать Апелляционному органу, — однако во вторник, 10 декабря, двое судей ушли в отставку. США заблокировали назначение новых судей.
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