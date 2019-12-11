Вашингтон, 11 декабря 2019, 10:02 — REGNUM Британские евреи опасаются, что Лейбористская партия может победить на досрочных парламентских выборах, заявила журналист Хелен Льюис в статье для издания The Atlantic.
Льюис отметила, что около 87% британских евреев считают, что лидер Лейбористской партии Джереми Корбин — один из двух людей, который может стать следующим премьер-министром Великобритании — является антисемитом.
Напомним, 12 декабря в Соединенном Королевстве состоятся внеочередные парламентские выборы. Согласно опросам, Консервативная партия Джонсона опережает лейбористов на 14%.
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