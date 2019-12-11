Вашингтон, , 10:02 — REGNUM Британские евреи опасаются, что Лейбористская партия может победить на досрочных парламентских выборах, заявила журналист Хелен Льюис в статье для издания The Atlantic.

«Партия Корбина имела тесные связи с еврейской общиной, начиная с самых ранних дней своего существования. Однако с тех пор, как Корбин стал лидером лейбористов в 2015 году, между лейбористами и еврейской общиной возникло чувство глубокого недоверия, которое преследует Корбина на протяжении всей нынешней избирательной кампании», — говорится в статье.

Льюис отметила, что около 87% британских евреев считают, что лидер Лейбористской партии Джереми Корбин — один из двух людей, который может стать следующим премьер-министром Великобритании — является антисемитом.

«Исследование компании Survation показало, что, несмотря на то, что большинство британских евреев проголосовали за то, чтобы Великобритания осталась в составе Европейского союза, 78% представителей еврейской общины заявили, что они предпочитают «жесткий» Брексит правительству Корбина», — добавила Льюис.

Напомним, 12 декабря в Соединенном Королевстве состоятся внеочередные парламентские выборы. Согласно опросам, Консервативная партия Джонсона опережает лейбористов на 14%.

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