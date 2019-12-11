История вопроса

В Совете Федерации регулярно проводятся Дни субъекта Российской Федерации. Их целью является представление регионов страны в верхней палате парламента - проходят выставки, презентации потенциала и достижений, представители региона принимают участие в работе комитетов и мероприятиях, которые проводит верхняя палата парламента. Дни субъекта РФ проходят по предложению члена Совета Федерации, представляющего в палате этот регион. На пленарном заседании проходит «час субъекта Российской Федерации», на котором выступают руководители законодательного (представительного) или исполнительного органов государственной власти региона.

