Москва, 11 декабря 2019, 09:53 — REGNUM В рамках Дней Новосибирской области в Совете Федерации рассмотрены вопросы модернизации и расширения магистральной инфраструктуры региона, повышение уровня экономической связанности территории страны.
Заседание провёл председатель комитет СФ по экономической политике Андрей Кутепов.
Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский выступил с докладом.
«Он проинформировал о дорожном комплексе региона, планах его модернизации, объектах транспортной инфраструктуры новосибирского научного центра, схеме внутренних водных путей реки Обь, перспективах развития зоны опережающего развития «Порт «Ташара», — говорится на сайте Совфеда.