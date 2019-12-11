Тбилиси, , 09:54 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, на какое «оружие» может рассчитывать ее страна, не имея сильной армии. Свое видение она рассказала представителям науки, которых приняла в своей столичной резиденции.

«У нас нет ни армии, ни оружия, и не будет его. У нас нет и того большого экономического потенциала для завоевания региона, однако у нас есть очень мощное оружие, которое называется знанием, наукой, культурой», — сказала Зурабишвили.

Она отметила, что Грузия богата религией, археологией и будущим, а жителям страны важно поверить в себя.