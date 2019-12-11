Екатеринбург, , 09:50 — REGNUM В екатеринбургской думе рассмотрят документы, жёстко регламентирующие процедуру ежегодного отчёта главы города. Об этом сообщает Justmedia.

Вопрос был внесён с голоса депутатом Дмитрием Сергиным на встрече комиссии по местному самоуправлению.

Глава комиссии Алексей Вихарев предложил перенести данную тему на другое, даже отдельное заседание. Депутат подчеркнул, что заявленных Сергиным документов ещё никто не видел и голосовать по ним невозможно.

Тем не менее, другие парламентарии, в частности, Виктор Сомиков и Константин Киселёв поддержали Сергина. Большинством голосов комиссии вопрос внесён на рассмотрение.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года гордума не приняла отчёт мэра Александра Высокинского за 2018 год. Депутаты не утвердили ни положительного, ни отрицательного заключения.

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