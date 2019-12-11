Киншаса, , 09:52 — REGNUM В ходе заседания министров иностранных дел стран Евросоюза в Брюсселе было принято решение об исключении двух человек из списка чиновников из ДР Конго, в отношении которых были введены санкции ЕС. Об этом передает RFI Kiswahili.

По информации журналистов, в рамках обсуждения отношений ЕС и ДР Конго было принято решение снять санкции с экс-министра информации ДР Конго Ламберта Менде и с главы Департамента национальной безопасности ДР Конго Роджера Кибелисы.

Отмечается, что в отношении Менде и Кибелисы санкции были введены из-за «создания препятствий мирному урегулированию и достижению договоренностей» в преддверии всеобщих выборов в ДР Конго. Напомним, что выборы прошли в декабре 2018 года.

Однако в ЕС также решили на год продлить санкции в отношении 12 других чиновников, занимавших свои посты во время нахождения у власти экс-президента ДР Конго Жозефа Кабилы. Среди них — экс-министр внутренних дел Эваристе Бошаб, экс-глава полиции в городе Киншаса Селестин Каньяма и кандидат в президенты Рамазан Шадари.

Кроме того, в Евросоюзе обязались оказать поддержку плану по осуществлению реформ в правительстве ДР Конго.