Джакарта, , 09:44 — REGNUM Индонезия и Малайзия согласились использовать беспилотники и другие технологии для наблюдения за границами двух стран, сообщает Sindonews.

Министр внутренних дел Малайзии Мухиддин Ясин заявил, что соглашение о границе между Малайзией и Индонезией будет заключено в 2020 году.

Министр выступил с комментариями после встречи с министром юстиции и прав человека Индонезии Ясонной Лаоли в рамках двухдневного рабочего визита в Индонезию.

По словам главы МВД Малайзии, страны продолжат совместную работу по решению различных проблем, таких как контрабанда, незаконный оборот наркотиков, торговля людьми и другие трансграничные преступления.

«Граница между Малайзией и Индонезией составляет более 1000 км, и, конечно, ее трудно контролировать, и это требует использования технологий», — заявил Мухиддин Ясин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители правительства Малайзии и Индонезии подписали в Куала-Лумпуре меморандум о взаимопонимании в отношении демаркации границ между странами.

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