Москва, 11 декабря 2019, 09:40 — REGNUM В Совете Федерации работает выставочная экспозиция Новосибирской области. Она поделена на тематические зоны: «Цифровая трансформация», «Академгородок 2.0», «Инвестиционный потенциал Новосибирской области», «Молодёжный чемпионат мира по хоккею 2023», «Экспортный потенциал Новосибирской области», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По данным регионального правительства, сегодня, 11 декабря, выставку посетят председатель Совфеда Валентина Матвиенко, губернатор региона Андрей Травников и председатель Законодательного собрания области Андрей Шимкив.
Также в рамках заседания СФ состоится «Час субъекта РФ», на котором Андрей Травников представит достижения и лучшие практики региона.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 10 декабря, в Совете Федерации начались Дни Новосибирской области.