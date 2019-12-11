Киев, , 09:41 — REGNUM Законопроект с поправками к действующему закону об особом статусе Донбасса внесен на расссмотрение Верховной рады Украины. Документ зарегистрировали в электронной системе украинского парламента представители фракции «Слуга народа», сообщение об этом опубликовано на сайте Рады.

Текст документа полностью не опубликован, однако речь идёт о продлении закона, который вступил в силу ранее. Этот вопрос поднимался на прошедшем 9 декабря в Париже саммите «нормандской четверки».

Как сообщало ИА REGNUM, продлить действие закона об особом статусе Донбасса на один год после саммита пообещал президент Украины Владимир Зеленский. В итоговом коммюнике саммита говорится, что Украина согласна на постоянный особый статус для Донбасса.

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