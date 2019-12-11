Киев, , 09:36 — REGNUM Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак на намерен обнародовать свою переписку бывшим специальным представителем США по Украине Куртом Волкером и другими дипломатами из Соединённых Штатов. Он заявил об этом 11 декабря в интервью журналу Time.

«Я не намерен публиковать то, что я писал кому-либо. Этой — мой принцип», — рассказал помощник президента Зеленского.

Также он уточнил, что его позиция останется неизменной даже ввиду того, что часть его переписки с дипломатами США уже обнародована в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

«Я не стану комментировать, было ли опубликовано полностью то, что мы писали друг другу. Но я четко помню, что я говорил, делал и кому я писал», — заявил Ермак и добавил, что он может на 100% поручиться за правильность своих действий.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп рассказал на митинге в Пенсильвании, что считает, что демократы в палате представителей запутались в процедуре импичмента, а его рейтинг растёт.