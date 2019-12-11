Вашингтон, , 09:33 — REGNUM Россия, США и другие государства должны выработать новые рамки обеспечения стратегической безопасности с учётом современных вооружений. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По его словам, вопрос по договору об ограничении стратегических наступательных вооружений, известному как СНВ-3, не может быть единственным. Это соглашение действует с тех лет, когда силы были весьма различны. Тогда риски стратегической стабильности были иными, сегодня же появились новые вооружения, которые могут «создать стратегическую нестабильность».

Диалог по стратегической безопасности нужно расширять не только за счёт подключения Китая, но и в плане охвата всего спектра инструментов силы. Это, в частности, стратегические наступательные вооружения, ракеты средней и меньшей дальности, добавил Помпео.

Общая цель заключается в разработке набора условий, которые обеспечат безопасность во всём мире и требуют хорошего стратегического диалога, заключил он.

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