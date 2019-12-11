Южно-Сахалинск, , 09:46 — REGNUM Министром госуправления Сахалина станет экс-директор департамента корпоративного университета РУСАЛа Юлия Рокотянская, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Новое министерство будет создано на базе бывшего министерства кадровой политики региона. Оно займётся подбором, переподготовкой, обучением персонала, формированием кадрового резерва. Юлия Рокотянская возглавит его с 1 февраля 2020 года.

Юлия Рокотянская прошла путь от специалиста по кадрам до руководителя подразделений в крупных производственных компаниях. Последние десять лет она была директором корпоративного университета РАСАЛа.

Как сообщало ИА REGNUM, Алексей Белик утвержден в должности председателя правительства Сахалина.