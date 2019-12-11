Нур-Султан, , 09:22 — REGNUM Трехсторонняя встреча представителей России, Турции и Ирана в Нур-Султане посвящена урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии и в зоне деэскалации Идлиб, сообщает 11 декабря ТАСС.

В столице Казахстана проходит второй день переговоров в рамках встречи высокого уровня по Сирии. Кроме того, представители Турции встретились с делегацией вооруженной сирийской оппозицией. Общее пленарное заседание ранее было запланировано на 12:00 (9:00 мск).

Как сообщало ИА REGNUM, 10−11 декабря в Нур-Султане проходит 14-й раунде переговоров по урегулированию ситуации в Сирии в астанинском формате. Россию представляет специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

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