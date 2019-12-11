Мванза, Танзания, , 09:27 — REGNUM Лидеры оппозиционных партий Танзании заявили о необходимости «открытия новой страницы в рамках кампании по достижению политического примирения» в восточноафриканской стране. Об этом передает Deutsche Welle Swahili со ссылкой на заявление политиков, сделанные во время празднования дня независимости Танганьики, прошедшего 9 декабря в городе Мванза.

Выступая на праздновании 58-летия со дня обретения независимости материковой частью Танзании, председатель главной оппозиционной партии страны CHADEMA («Партия за демократию и прогресс») Фриман Мбове призвал к политическому примирению. Обращаясь к президенту страны Джону Магуфули и тысячам танзанийцев, Мбове потребовал обеспечения права на свободу слова и охраны основ демократии.

Он также подчеркнул необходимость проведения переговоров, нацеленных на то, чтобы открыть новую страницу во взаимоотношениях оппозиции и власти.

Со своей стороны, председатель оппозиционной партии «Объединенный гражданский фронт» (CUF) Ибрагим Липумба призвал к обеспечению равенства на политической и экономической аренах.