Париж, 11 декабря 2019, 09:18 — REGNUM Согласно данным института общественного мнения во Франции, мэр Парижа Анн Идальго, вероятно, останется лидером муниципальной гонки с 22,5% голосов, передает BFM TV.
По данным опроса, кандидаты на пост мэра столицы Бенджамин Гриво и Рачида Дати зарабатывают 17% голосов.
Опрос также детализирует мнение жителей Парижа по каждому кандидату. Анн Идальго и Бенджамин Гриво имеют 39 и 28 положительных оценок. Кандидат Седрик Виллани имеет 38 положительных мнений.
Как сообщало ИА REGNUM, действующий мэр Парижа Анн Идальго может обогнать основного оппонента Бенджамина Гриво от партии «Вперед, Республика!» в первом туре муниципальных выборов.
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