Модернизацию новосибирской магистральной инфраструктуры обсудили в Совфеде
В рамках Дней Новосибирской области в Совете Федерации рассмотрены вопросы модернизации и расширения магистральной инфраструктуры региона, повышения уровня экономической связанности территории страны. Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский проинформировал о дорожном комплексе региона, планах его модернизации, объектах транспортной инфраструктуры новосибирского научного центра, схеме внутренних водных путей реки Обь, перспективах развития зоны опережающего развития «Порт «Ташара».
Выставочная экспозиция Новосибирской области в Совете Федерации
На выставке Новосибирской области в Совфеде ждут Валентину Матвиенко
В Совете Федерации работает выставочная экспозиция Новосибирской области. Она поделена на тематические зоны: «Цифровая трансформация», «Академгородок 2.0», «Инвестиционный потенциал Новосибирской области», «Молодёжный чемпионат мира по хоккею 2023», «Экспортный потенциал Новосибирской области».
По данным регионального правительства, сегодня, 11 декабря, выставку посетят председатель Совфеда Валентина Матвиенко, губернатор региона Андрей Травников и председатель Законодательного собрания области Андрей Шимкив.
Также в рамках заседания СФ состоится «Час субъекта РФ», на котором Андрей Травников представит достижения и лучшие практики региона.
Международный конгресс женщин стран ШОС и БРИКС пройдёт в Новосибирске
Новосибирская область в 2020 году станет площадкой проведения II Международного конгресса женщин стран ШОС и БРИКС. Вопрос рассмотрен на заседании комитета Совета Федерации по международным делам в рамках Дней Новосибирской области в Совфеде в Москве накануне, 10 декабря.
Главными темами обсуждения станут вопросы парламентского взаимодействия, развития цифровой экономики, сотрудничества в области науки и образования. Делегатами конгресса станут более 300 представителей стран ШОС и БРИКС. В рамках конгресса пройдут пленарные заседания. Также будет работать гостиная Евразийского женского форума.
В Совфеде РФ рассказали о проекте «Академгородок 2.0»
В рамках Дней региона в Совете Федерации губернатор Новосибирской области Андрей Травников уже обсудил с сенаторами вопросы развития Академгородка 2.0.
«В Новосибирской области не обсуждать науку невозможно, это сквозная тема, тем более, что многие инфраструктурные, инвестиционные проекты связаны с программой «Академгородок 2.0». В частности, развитие материальной базы Новосибирского государственного университета, развитие сети автомобильных дорог. В числе наших приоритетов — укрепление потенциала Новосибирска как транспортного хаба, подготовка к Молодежному чемпионату мира по хоккею, ряд транспортных проектов на прилегающей территории, — прокомментировал Травников. — Удалось обсудить ряд других актуальных тем для нашего региона, в основном они связаны с реализацией нацпроектов».
Дни Новосибирской области начались в Совете Федерации РФ
Накануне, 10 декабря, прошло заседание комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Оно было посвящено актуальным вопросам реализации полномочий субъектов РФ в сферах жилищного строительства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на примере Новосибирской области.
«В профильных комитетах будет идти очень интенсивная работа. Впереди много дискуссий, мы постараемся использовать эти два дня с максимальной пользой для развития как нашего региона, так, может быть нам удастся поднять системные вопросы, которые касаются всех субъектов Российской Федерации», — сказал губернатор Новосибирской обалсти Андрей Травников.