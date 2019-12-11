Новосибирская область в 2020 году станет площадкой проведения II Международного конгресса женщин стран ШОС и БРИКС. Вопрос рассмотрен на заседании комитета Совета Федерации по международным делам в рамках Дней Новосибирской области в Совфеде в Москве накануне, 10 декабря.

Главными темами обсуждения станут вопросы парламентского взаимодействия, развития цифровой экономики, сотрудничества в области науки и образования. Делегатами конгресса станут более 300 представителей стран ШОС и БРИКС. В рамках конгресса пройдут пленарные заседания. Также будет работать гостиная Евразийского женского форума.