Москва, , 09:14 — REGNUM Правительство РФ внесло на ратификацию в Госдуму соглашение с правительством Таджикистана о строительстве и материально-техническом оснащении общеобразовательных учреждений в городах Душанбе, Куляб, Худжанд, Бохтар и Турсунзаде, осуществляющих обучение на русском языке, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.

Целью соглашения является поэтапное строительство в крупнейших городах Таджикистана и определение согласованных условий финансирования материально-технического обеспечения общеобразовательных учреждений с обучением на русском языке с установленной численностью до 1200 обучающихся каждая.

Реализация соглашения потребует средств из федерального бюджета. Расчет предельных объемов финансовых средств на эти цели будет осуществлен после выполнения проектно-изыскательских работ, отмечается в сопроводительных документах.