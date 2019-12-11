Ташкент, , 09:09 — REGNUM Уголовным делом против дочери бывшего президента Узбекистана Гульнары Каримовой занимается следовательиз Бухары. Об этом написала внучка экс-президента Иман Каримова на своей странице в социальных сетях.

По её слова, ранее следователь привлекался военной прокуратурой республики к ответственности по подозрению в применении пыток и убийстве бизнесмена Ильхом Ибодова. Иман Каримова заявила, что Юлдашев якобы пытается оказать давление на Гульнару Каримову.

«Следователь Расул Юлдашев из Бухарской области на данный момент пытается по уже выработанным привычным для него методам и тактикам оказать давление на Г. Каримову», — написала внучка бывшего президента.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила против Гульнары Каримовой еще одно уголовное дело по подозрению в организации ОПГ, которая действовала на промышленных предприятиях республики.

Ей также предъявлено новое обвинение в вымогательстве, хищении путем присвоения или растраты, а также в заключении сделки вопреки интересам Узбекистана.

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