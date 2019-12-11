Вашингтон, , 09:12 — REGNUM Американскому конгрессу не удастся остановить строительство газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Вашингтон.

Он отметил, что Конгресс США в настоящее время буквально охвачен желанием разрушить отношения России и США. Продолжается дело, начатое администрацией предыдущего президента Барака Обамы. Однако Россия привыкла к нападкам и знает, как на них реагировать.

«Уверяю вас, что ни «Северный поток — 2», ни «Турецкий поток» не остановятся», — подчеркнул Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, США рассматривают возможность введения санкций против участников строительства «Северного потока — 2». Предположительно, от них могут пострадать участвующие в строительстве трубопровода корабли и руководители связанных с ними компаний.

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