Вашингтон, , 09:09 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что он ничего не слышал о «вмешательстве РФ» в переговоры между Британией и США. Он рассказал об этом 11 декабря на пресс-коференции по итогам своего визита в США.

«Я ничего об этом не слышал — про этот конкретный здравоохранительный аспект нашего вмешательства в отношения между США и Великобританией», — иронически заявил Лавров в ответ на просьбу журналистов дать комментарий по поводу заявлений отдельных политиков из Британии, что публикация в прессе переговоров Великобритании и США по здравоохранению — это пример «вмешательства России» в дела двух стран.

Также он напомнил, что ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон открыто заявил о том, что никакого вмешательства РФ в британские дела ни во время Brexit, ни в настоящее время не было.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергея Лавров рассказал, что Президент США Дональд Трамп рассматривает приглашение президента России Владимира Путина посетить Россию 9 мая 2020 года во время празднования 75-летия победы СССР над нацизмом в Москве.