Челябинск, , 08:58 — REGNUM В Челябинске 12 декабря пройдёт досрочное голосование по выборам депутатов законодательной палаты Олий Мажлис Узбекистана. Граждане этой страны смогут отдать свой голос с 10:00 до 16:00 по местному времени на площадке Центра народного единства.

Всего на выборы ждут более 300 человек. Досрочное голосование организовали генкоснульство Узбекистан, избирком и Узбекский культурный центр «Бобур» при поддержке мэрии Челябинска.

Выборы в нижнюю палату Узбекистана пройдут 22 декабря. На тот же день намечены выборы депутатов местных кенгашей.