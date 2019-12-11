Берлин, , 08:59 — REGNUM Высокопоставленный турецкий священнослужитель Али Эрбас заявил, что Рабочая партия Курдистана (РПК) и организация ФЕТО представляют глобальную угрозу, об этом 11 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

Заявление было сделано во время выступления Эрбаса на 15-м международном исламском форуме, проходившем в столице Германии, городе Берлин.

«Это одна из самых ясных истин, раскрытых в истории — другие народы не извлекут пользу от тех, кто предает свою страну и нацию», — отметил Эрбас.

Священнослужитель намекнул на то, что указанные организации получают поддержку из-за рубежа. Тем не менее, он не объяснил, почему РПК и ФЕТО предают свою страну.

Как передавало ИА REGNUM, Рабочая партия Курдистана ведет борьбу с правительством Турции на протяжении 30 лет, курды хотят создать собственную автономию в рамках страны, не отказываясь от единства государства.

Читайте ранее в этом сюжете: Военные Турции задержали двоих курдских повстанцев на границе с Сирией