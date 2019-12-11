Вашингтон, , 09:04 — REGNUM Президент США Дональд Трамп рассматривает приглашение президента России Владимира Путина посетить Россию 9 мая 2020 года во время празднования 75-летия победы СССР над нацизмом в Москве. Об этом 11 декабря рассказал журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в США.

Глава МИД России напомнил, что президент РФ Владимир Путин направил президенту Трампу приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве.

«Сегодня по поручению президента я подтвердил это приглашение. Президент Трамп его рассматривает», — заявил Лавров.

Также он уточнил, что российская сторона надеется, что в ходе такого визита возможно будет проведение «полноформатного двустороннего разговора».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал на пресс-конференции по итогам визита в США, что президент Соединенных Штатов понимает выгоду от хороших отношений с Россией.