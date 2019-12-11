Горно-Алтайск, , 08:55 — REGNUM Очевидно, совсем не такой реакции ожидал новый глава Республики Алтай Олег Хорохордин, публикуя в соцсетях фотографию с провожающим его на работу милым котом по имени Семён.

«Хозяин, передай лопату коммунальщикам» Скриншот со страницы главы Республики Алтай Олега Хорохордина в соцсети «ВКонтакте», комментарии

«Семён провожает на работу) Всем плодотворной недели!» — такая подпись сопровождает фотографию, появившуюся на странице Хорохордина в соцсети «ВКонтакте» 9 декабря.

Кот Семён провожает главу Алтая Олега Хорохордина на работу Скриншот со страницы главы Республики Алтай Олега Хорохордина в соцсети «ВКонтакте»

Кто-то из пользователей, конечно же, умилился, разместив в комментариях фотографию и своего кота:

«И моё Чудо провожает…»

Однако подавляющее число комментариев оказалось не столь радужным. Дело в том, что в минувшие выходные (7−8 декабря) В Республике Алтай прошёл обильный снегопад. По данным пресс-службы правительства региона, в столице республики — городе Горно-Алтайске — с 7 по 9 декабря выпало около 70 см снега, что практически является месячной нормой осадков.

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И, надо сказать, испытание первым большим снегопадом Горно-Алтайск провалил. Так же как и пригороды, например, крупное село Майма.

И комментарии под фото с котом Хорохордина — их десятки — были посвящены именно этой проблеме.

«А, извините, Вы, собираясь на роботу, снеговую лопату взяли? Ни одна служба не пытается исправить положение, Майма полностью завалена снегом», — пишет Александр Плотников.

«Доброе утро, Олег Леонидович! Хотя не совсем оно доброе. На работу, в школу кое-как добрались. Если дороги не почистят, домой уже не доберёмся. Куда смотрит администрация города и все остальные, кто отвечает за дороги? Тротуаров нет вообще. Сделайте что-нибудь. Если пожар где-нибудь случится, а дороги не почищены, если скорая кому-нибудь понадобится, что будет???» — задаёт вполне логичные вопросы пользователь Мина Майман.

Размещали в комментариях и фотографии, одна из которых выглядит особенно впечатляюще. На фото видно, что из-за снега люди собрались в очередь, чтобы перейти дорогу по узкой натоптанной тропе.

«Очередь, чтоб перейти дорогу! Детская больница! А вы говорите, все службы готовы к зиме! Так какая служба готова? Я так думаю, что только ваша страница в ВК и «Инстаграм»!» — подчеркнул Егор Моморцев.

Горно-Алтайск завалило снегом, люди выстроились в очередь, чтобы перейти через дорогу Скриншот со страницы главы Республики Алтай Олега Хорохордина в соцсети «ВКонтакте», комментарии

Эти несколько комментариев — лишь малое число из общего потока жалоб.

Впрочем, на связь в комментариях вышла администрация города Горно-Алтайска, оставлявшая всем однотипный ответ следующего содержания:

«За два дня в Горно-Алтайске выпала месячная норма осадков. В первую очередь производится уборка снега на автобусных маршрутах. 48 часов отводится на расчистку второстепенных улиц. Снежные валы на тротуарах будут полностью убраны и вывезены в специализированные места складирования снега после выполнения первоочередных работ».

Строго говоря, за расчистку улиц в муниципалитетах действительно отвечают местные администрации. Однако «гнев комментаторов», направленный на Хорохордина, вполне справедлив. Ведь именно он должен держать ситуацию под контролем.

Между тем, по состоянию на утро 11 ноября положительных результатов в борьбе с последствиями снегопада в Горно-Алтайске и Майме добиться так и не удалось.

«Ситуация в городе до сих пор плачевная. К некоторым остановкам нереально подойти, снег вровень с тротуаром, автобусы не могут подъехать к остановке Автовокзал, а это центр города. А вчера, 10 декабря, автобус буксовал на площади. Улица Комсомольская не чищена совсем. Узенькие тропинки, и то все в колдобинах, сложно пройти», — сказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM горожанка Наталья Ж.

По словам жителя Маймы Александра И., не лучше ситуация обстоит и в этом селе:

«Дорога в школу №3 в Майме расчищена как попало. Очень узкая колея, встречные машины не могут разъехаться. А ещё по этой же самой дороге идут в школу маленькие дети, потому что на обочинах огромные сугробы снега! Идут по проезжей части, это ведь опасно! Улица Чорос-Гуркина, Горно-Алтайск: весь снег растаял на дороге, она теперь вся покрыта ледовыми кочками, машину заносит, очень скользко. Уборку снега в городе и Майме я оцениваю на двойку с минусом! По городу много ДТП. По факту в Горно-Алтайске более-менее расчищены две центральные улицы, а в переулки лучше вообще не соваться, снег до сих пор лежит».

Что ж, судя по всему, испытание первым серьёзным снегопадом новый глава Горного Алтая провалил. И даже милый котик не помог. Кстати, в комментариях под злополучным постом появился интересный демотиватор. В лапы котику Хорохордина вложили лопату. Подпись к фото соответствующая:

«Хозяин, нет времени объяснять, передай лопату коммунальщикам».