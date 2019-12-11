Найроби, , 08:53 — REGNUM Девятый саммит организации стран Африки, Карибского бассейна и Тихого океана (АКТ) состоялся в столице Кении Найроби. Основной лозунг саммита 2019 года: «Трансформация АКТ: приверженность принципу многосторонних отношений». Об этом передает Deutsche Welle Swahili.

По информации издания, официальное открытие двухдневного саммита состоялось 9 декабря. В нем приняли участие десять глав государств, среди них — президент Уганды Йовери Мусевени и президент Руанды Поль Кагаме, а также ведущие политики стран — участниц организации. Как отмечают журналисты, участники мероприятия обсудили пути создания международной торговой системы, свободной от эксплуатации, и способы укрепления технологического обеспечения и возможности внедрения актуальных открытий в данной сфере.

На открытии мероприятия президент Кении Ухуру Кеньтта, избранный на пост председателя АКТ сроком на три года, заверил присутствующих в том, что предпримет все усилия для реализации недавно подписанного странами — членами организации соглашения о сотрудничестве.

Кроме того, участники обсудили вопросы экологии. Так, премьер-министр Барбадоса Миа Моттли заявила, что поддерживает предложение по использованию альтернативных источников энергии.

Как сообщают журналисты, лидеры стран АКТ призвали к укреплению сотрудничества с Евросоюзом с целью обеспечения мирового экономического развития.

Напомним, в АКТ входят 79 стран, саммиты организации проходят раз в три года.