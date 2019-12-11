Берлин, , 08:33 — REGNUM Канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении саммита «нормандской четверки» в Париже назвала российского лидера Владимира Путина победителем, сообщает 11 декабря «Коммерсантъ».

По данным издания, Меркель сказала это Путину, когда лидеры Франции, Германии, России и Украины закончили ужин и направлялись на пресс-конференцию.

«Сегодня ты победитель», — сказала Меркель Путину.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря в Париже состоялась встреча в «нормандском формате» лидеров России, Франции, Германии и Украины по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе.

Минские соглашения по ситуации в Донбассе остаются базисом для работы, отмечено в коммюнике саммита. Следующие переговоры «нормандской четверки» должны состояться через четыре месяца.

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