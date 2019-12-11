Москва, , 08:33 — REGNUM Беловежские соглашения были настоящим антиконституционным преступным мятежом, а не ГКЧП, причем в самом ГКЧП принимал участие лично президент СССР Михаил Горбачев, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургиян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Первая попытка осуществить ГКЧП должна была состояться весной 1991 года. Причем об этой попытке первому и последнему президенту СССР Михаилу Горбачеву сообщил лично сам член ГКЧП, тогда Секретарь ЦК КПСС Геннадий Янаев на взлетной полосе, когда прибыл самолет Горбачева, заявил Кургинян.

«После этого Михаил Сергеевич, я знаю это точно, вызвал эту группу весеннюю и сказал: «Я мог бы вас наказать, но я, как Иисус Христос, всех прощаю, и начиная с этого момента я сам возглавлю это начинание». Я отвечаю за свои слова, потому что мне эту информацию сообщили участники данной группы, которые сильно тревожились оправданно за свою судьбу и, в частности, уничтожали некие мои документы», — сообщил политолог.

По его словам, внутри этой группы ГКЧП выделилось сразу же три подгруппы: одна предполагала, что Борис Ельцин станет президентом СССР, другая утверждала, что это так называемая операция «Ёж» с отсылкой на Юрия Андропова, который якобы после первого инфаркта написал стихотворение: «Понимаешь истину конкретно, когда вдруг сядешь голым задом на ежа». Рыночные реформы Гайдара для этой группы должны были стать тем «ежом», который в итоге вернет СССР. И была третья группа — желавшая сохранить Горбачева на его посту.

«Уже внутри этого ГКЧП было а) очевидное участие Горбачева, что требует пересмотра концепции — можно ли тогда называть ее незаконной и б) там были некие расхождения. Но у меня возникает главный вопрос: а при чем тут вообще ГКЧП? …Что это меняет в государственной жизни Советского Союза? Хоть одну запятую? Это не может менять. Что, исчез Съезд народных депутатов? Исчезла конституция? Исчезло все остальное? Поэтому ясно, что действия этих трех людей в Беловежье — есть преступление против всего… это мятежное действие незаконное, ничем не оправданное и не имеющее никаких юридических оснований», — заявил эксперт.

Напомним, что 8 декабря 1991 года было подписано «Соглашение о создании Содружества Независимых Государств» высшими должностями лицами и главами трех союзных республик — Станиславом Шушкевичем от БССР, Борисом Ельциным от РСФСР и Леонидом Кравчуком от УССР. В народе это событие получило название «беловежский сговор», поскольку в его результате был де-факто уничтожен Советский Союз руками высших должностных лиц самого Советского Союза.

Отметим также, что Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) просуществовал с 18 по 21 августа 1991 года и выступал против действий президента СССР Михаила Горбачева. Его участники впоследствии были объявлены преступниками и осуждены.