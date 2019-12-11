Москва, 11 декабря 2019, 08:33 — REGNUM Беловежские соглашения были настоящим антиконституционным преступным мятежом, а не ГКЧП, причем в самом ГКЧП принимал участие лично президент СССР Михаил Горбачев, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургиян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».
Первая попытка осуществить ГКЧП должна была состояться весной 1991 года. Причем об этой попытке первому и последнему президенту СССР Михаилу Горбачеву сообщил лично сам член ГКЧП, тогда Секретарь ЦК КПСС Геннадий Янаев на взлетной полосе, когда прибыл самолет Горбачева, заявил Кургинян.
По его словам, внутри этой группы ГКЧП выделилось сразу же три подгруппы: одна предполагала, что Борис Ельцин станет президентом СССР, другая утверждала, что это так называемая операция «Ёж» с отсылкой на Юрия Андропова, который якобы после первого инфаркта написал стихотворение: «Понимаешь истину конкретно, когда вдруг сядешь голым задом на ежа». Рыночные реформы Гайдара для этой группы должны были стать тем «ежом», который в итоге вернет СССР. И была третья группа — желавшая сохранить Горбачева на его посту.
Напомним, что 8 декабря 1991 года было подписано «Соглашение о создании Содружества Независимых Государств» высшими должностями лицами и главами трех союзных республик — Станиславом Шушкевичем от БССР, Борисом Ельциным от РСФСР и Леонидом Кравчуком от УССР. В народе это событие получило название «беловежский сговор», поскольку в его результате был де-факто уничтожен Советский Союз руками высших должностных лиц самого Советского Союза.
Отметим также, что Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) просуществовал с 18 по 21 августа 1991 года и выступал против действий президента СССР Михаила Горбачева. Его участники впоследствии были объявлены преступниками и осуждены.