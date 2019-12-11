Севастополь, , 08:30 — REGNUM Миссия ООН должна посетить Крым, чтобы удостовериться в законности присоединения полуострова к России и спасти подорванный авторитет международной организации. С таким предложением 11 декабря выступил глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель.

По слова Гемпеля, ООН на протяжении пяти лет принимает различного рода провокационные резолюции по Крыму, которые полны дезинформации.

«Всему этому пора положить конец. В ООН должны вспомнить принципы, по которым создавалась эта структура, и отправить в Крым миссию. Это позволит не только удостовериться в законности воссоединения Крыма с Россией, но и спасти подорванный авторитет организации», — приводит его слова РИА Новости.

Также Юрий Гемпель отметил, что в Крым готов оказать гостеприимный прием миссии ООН в случае, если он будет согласован по линии МИД РФ.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря в МИД РФ заявили, что обсуждение резолюции о «милитаризации Крыма» в ООН в день проведения «нормандского» саммита шло вразрез попыток команды украинского президента Владимира Зеленского «создать максимально благоприятный фон».