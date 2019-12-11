Салехард, , 08:25 — REGNUM В ЯНАО назначен новый прокурор Анатолий Васильев. Соответствующее назначение заверил президент России Владимир Путин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

Прежний прокурор Ямала Александр Герасименко стал Уральским транспортным прокурором.

Новый глава надзорного ведомства Ямала Анатолий Васильев родился в 1958 году в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. В 1986 году он окончил Всесоюзный юридический заочный институт. Тогда же и начал свою деятельность в органах прокуратуры. С мая 2012 года до 10 декабря 2019 года он состоял в должности прокурора Магаданской области.

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