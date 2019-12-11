Бердск, Новосибирская область, , 08:22 — REGNUM Экс-депутат горсовета Бердска и бизнесмен Алексей Осин отсудил у Следственного комитета и министерства финансов РФ 1 рубль морального вреда — за лишние 19 дней ареста, сообщает «Курьер.Среда.Бердск».

По данным СМИ, в октябре 2018 года суд приговорил его к 2,5 годам колонии общего режима за злоупотребление полномочиями, ущерб муниципальному КБУ — 7,9 млн рублей и присвоение денег с использованием служебного положения. Но в ходе расследования и следствия он находился под стражей на 19 дней больше срока вынесенного наказания.

Сначала он требовал взыскать в его пользу в общей сожности 450 тыс. рублей, но позже попросил компенсацию морального вреда в размере одного рубля.