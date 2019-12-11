Вашингтон, , 08:24 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео призвал КНДР отказаться от испытаний ракет большой дальности и ядерного оружия. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление госсекретаря на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Председатель Госсовета Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал больше не проводить ядерные испытания, — отметил Помпео. — Мы надеемся, что КНДР продолжит держать своё обещание».

Отметим, что по итогам встречи министр иностранных дел РФ также заявил, что руководство США и КНДР должны вернуться к прямому диалогу.

Напомним, что 11 декабря в Совете Безопасности ООН (СБ ООН) запланировано заседание по Северной Корее, которое пройдет по инициативе США.