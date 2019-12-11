Багдад, , 08:23 — REGNUM Протестующие в Ираке требуют отставки президента страны Бархама Салиха, об этом 10 декабря сообщает Kurdistan.ru со ссылкой на свои источники.

Как отмечают представители власти, требования демонстрантов давно вышли за «рамки разумного». Манифестанты первоначально требовали решения экономических проблем, теперь требования превратились в политические.

«Сейчас они стремятся изменить политическую систему Ирака», — цитирует издание слова представителя Патриотического союза Курдистана Хасана Али.

Напомним, президентом Ирака в соответствии с конституцией избирается курд. Президент Бархам Салих является представителем Патриотического союза Курдистана.

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