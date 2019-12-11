Вашингтон, , 08:21 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп понимает выгоду от хороших отношений с Россией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой Белого дома.

«У нас нет оснований сомневаться в том, что президент Трамп понимает выгоду… от добрых отношений между США и Россией», — сказал Лавров на пресс-конференции.

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что в такие отношения должны опираться на баланс интересов, прагматизм и обоюдную выгоду.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря в Госдепе прошли переговоры Лаврова с американским коллегой Майком Помпео. После этой встречи министр иностранных дел РФ провел переговоры в Белом доме с американским лидером Дональдом Трампом. Стороны обсудили вопросы контроля за вооружениями, национальную безопасность США и выборы.

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