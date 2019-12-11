Амстердам, , 08:17 — REGNUM Марокканцы всё чаще пытаются получить статус беженца в Нидерландах, при том что реальная возможность на получение вида на жительства для них практически равна нулю, пишет голландская газета Telegraaf.

В Службе иммиграции и натурализации сообщают, что в первые девять месяцев текущего года поступило 1.032 подобных запросов. За тот же период в 2018 г. запросов было 803. При этом в Службе уточняют, что удовлетворяется лишь 1% запросов, поскольку Марокко не считается опасной страной.

На прошлой неделе марокканский посол в Нидерландах отменил встречу с заместителем министра юстиции по вопросам беженцев Брукерс-Кнол. Темой беседы должен был стать о марокканских беженцах, которым отказано в виде на жительство в Нидерландах, но которых марокканские власти крайне неохотно берут обратно.

Голландские власти уже много лет пытаются пресечь поток беженцев из Марокко. Страна была объявлена безопасной в 2016 г. Оказавшись в Нидерландах, беженцы из безопасных стран вроде Марокко, Алжира или Албании нередко втягиваются в мелкую преступность, вроде магазинных краж.