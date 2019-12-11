Гавана, , 08:18 — REGNUM 10 декабря вступили в силу новые ограничения со стороны властей США для авиакомпаний, летающих на Кубу. Введение санкций, нарушающих права человека, именно в День прав человека, прокомментировал в Twitter глава МИД острова Свободы Бруно Родригес Паррилья.

«Правительство США выбрало День прав человека для запрета полетов на Кубу, за исключением Гаваны. Что лишает кубинских граждан прав, в том числе на контакты с родственниками. Требуем свободы путешествий и для американских граждан», — написал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце октября США объявили о приостановке с 10 декабря регулярные рейсы американских авиакомпаний в девять кубинских городов.

Авиакомпаниям Delta, American Airlines и JetBlue разрешается летать только в столицу Кубы Гавану.

Читайте также: Кубинская авиакомпания Cubana de Aviacion отменила рейсы из-за санкций США

Читайте ранее в этом сюжете: Администрация Трампа ограничивает полеты американских авиакомпаний на Кубу